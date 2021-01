Benevento, Inzaghi elogia Improta: "Classico calciatore che tutti vorrebbero avere a disposizione"

Conferenza stampa di vigilia per Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, che domani alle 15 affronterà l'Atalanta. Tra le altre cose, l'allenatore ha parlato di una delle sorprese di stagione come Riccardo Improta: "Non lo scopro certo io, bisogna fargli i complimenti e sono felice perché è un ragazzo straordinario che si impegna tantissimo. Il suo ruolo preferito e dove rende maggiormente è quello della mezzala, fa bene anche l'attaccante esterno e ora si sta adattando anche come terzino. Quando ti alleni bene e sei intelligente puoi rendere dappertutto, è il classico calciatore che tutti vorrebbero avere a disposizione".

