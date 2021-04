Benevento, Lapadula: "Pari prezioso, ora dobbiamo sfruttare il fattore campo"

"Avevo tanta rabbia in corpo dopo il gol annullato con la Lazio, ho trasformato questo sentimento in una carica in più e sono felice di averla buttata dentro. Non è mai semplice per nessuno venire a giocare in questo stadio e mostrare personalità fin dalle prime battute, naturalmente dispiace essere stati rimontati due volte ma credo che nella ripresa non abbiamo perso la bussola e siamo riusciti ad essere equilibrati e organizzati. Mi fa tanto piacere stia nascendo una bella intesa con Gaich, ci completiamo bene e siamo totalmente al servizio della squadra. Questo 2-2 è il classico pareggio che peserà di più se dovessimo battere l'Udinese, ora i punti valgono doppio e e non deve assolutamente interessarci quello che succede sugli altri campi, Anche perchè per fortuna sono le altre a dover inseguire". Così l'attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ad OttoChannel dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa.