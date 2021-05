Benevento, Pastina: "Emozionante giocare in questi stadi, voglio restare qui"

"Sono veramente dispiaciuto, stasera. Sia per la retrocessione, sia per l'addio di mister Inzaghi. Un grande uomo che ci mancherà tanto. Quanto al calo del girone di ritorno, facciamo fatica ad individuare una partita che abbia rappresentato la svolta in negativo. E' un insieme di cose che vanno analizzate a mente fredda, ma secondo me meritavamo di giocarci la salvezza nella gara di stasera. E' andata così, ma personalmente sarei felicissimo di indossare ancora la maglia giallorossa: piazza importante, grande società, splendido gruppo e consapevolezza che lotteremo subito per tornare in massima serie. La gente lo merita. Emozioni? Certamente fa sempre piacere scendere in campo contro un avversario blasonato e in uno stadio di prestigio, cerco sempre di farmi trovare pronto quando chiamato in causa e l'esperienza di quest'anno mi potrebbe aiutare per l'anno prossimo. In merito ringrazio anche i miei compagni, in particolare Pasquale Schiattarella che è stato un condottiero nello spogliatoio". Così Christian Pastina ai microfoni di OttoChannel.