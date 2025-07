Ufficiale Padova, tesserato il difensore Pastina: ha firmato un triennale coi biancoscudati

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con il difensore classe 2001 Christian Pastina. Pastina ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2028.

Christian Pastina nasce a Battipaglia il 15 febbraio 2001 ed è un difensore di 185 cm.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Paganese, si trasferisce nelle giovanili dell’Avellino nel 2016/2017 e del Benevento dalla stagione 2017/2018. Fa tutta la trafila del settore giovanile con gli “stregoni”, prima con l’Under 17 e successivamente con la Primavera, dove disputa anche un Viareggio, fino ad arrivare in prima squadra nel 2020. L’esordio in Serie B avviene il 17 luglio 2020, contro il Livorno, giocando anche due spezzoni nelle due partite che seguono con Frosinone e Chievo. La stagione si conclude con la promozione del Benevento in Serie A, dove Pastina esordisce il 9 gennaio 2021 contro l’Atalanta, mettendo a segno anche un assist. Gioca altre due gare contro Inter e Torino, ed in Coppa Italia contro la Spal. Al termine della stagione i giallorossi tornano in cadetteria dove colleziona 5 presenze. Nella stagione 2022/2023 chiude con 16 presenze all’attivo ed 1 gol realizzato il 9 ottobre 2022 contro il SudTirol, ma il Benevento retrocede in Serie C. Nel 2023/2024, con Mister Andreoletti sulla panchina del Benevento, realizza 2 reti (contro Turris e Crotone) disputando 29 incontri. Nel novembre 2024 risolve consensualmente il suo contratto con il club sannita in seguito ad una squalifica dal Tribunale Federale Nazionale del 29 luglio precedente per il caso scommesse che ha coinvolto anche i giocatori Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola.