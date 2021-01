Benevento, Viola al 45': "Migliorare sul piano del palleggio"

"Non importava il nome del marcatore, conta portare a casa il risultato. Ovviamente sono doppiamente felice perchè sono rientrato in campo dopo dieci mesi e sono riuscito a trasformare il calcio di rigore. Credo che stiamo affrontando la partita nel migliore dei modi, ma c'è tutto il secondo tempo da giocare e non dobbiamo abbassare la guardia. Secondo me dobbiamo palleggiare di più, cercherò di dare una mano anche sotto questo punto di vista". Questo il commento di Nicolas Viola al termine del primo tempo tra Benevento e Torino.