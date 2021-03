Benevento, vittoria storica in casa della Juve. E gli account social sono pazzi di gioia

Una domenica da ricordare per il Benevento, che conquista una vittoria storica in casa della Juventus. E la festeggia anche in maniera social. Prima con un messaggio “impazzito” al triplice fischio, poi con la foto del gruppo di Inzaghi nello spogliatoio e la scritta, tutta in maiuscolo, “immensi”.