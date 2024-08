Berardi ancora nel mirino della Fiorentina. Possibile operazione in chiusura di mercato

La Fiorentina, dopo i botti di mercato delle settimane scorse, si guarda intorno e aspetta il momento giusto per andare all'assalto di ulteriori rinforzi da aggiungere alla rosa di Raffaele Palladino, con lo stesso allenatore che dopo il pareggio alla prima contro il Parma ha ammesso le lacune del gruppo, soprattutto in difesa.

L'obiettivo prioritario è quindi proprio il difensore centrale, visto che al momento il reparto è numericamente scoperto alla luce del passaggio alla linea a 3. Poi spazio anche ad un nuovo centrocampista, probabilmente due se dovesse uscire nuovamente Amrabat, quindi il possibile colpo finale in chiusura di calciomercato.

Per il Corriere dello Sport, infatti, la società viola potrebbe spingere per arrivare a Domenico Berardi negli ultimi giorni di trattative, col giocatore che è ancora alle prese col recupero dal gravissimo infortunio al tendine d'Achille accusato lo scorso marzo. I viola hanno provato a prendere Berardi in tante passate sessioni di mercato, andando però sempre incontro alle resistenze neroverdi. Questo mercato, per il quotidiano, potrebbe essere quello giusto per un suo trasferimento in riva all'Arno, considerando anche la retrocessione del Sassuolo e le condizioni ficihe del giocatore che permetteranno a Pradè di lavorare a cifre ben più contenute rispetto a pochi mesi fa.