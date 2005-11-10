Il Besiktas non molla Nuno Tavares: offerti 10 milioni di euro. Altro no della Lazio

Il Besiktas non ha alcuna intenzione di mollare Nuno Tavares e continua il suo pressing. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il forcing di gennaio, il club turco, che nel frattempo ha ingaggiato Vincenzo Italiano in panchina, è pronto a offrire, 10 milioni di euro per il terzino sinistro ex Arsenal. La Lazio però ha già fatto sapere che il portoghese non si muoverà dalla Capitale.

Gennaro Gattuso non è disposto a rinunciarci e quindi, a meno di clamorose sorprese e di offerte da circa 15 milioni, resterà a Roma. I due avevano già avuto a che fare nella loro breve esperienza al Marsiglia. In carriera il 26enne vanta 58 presenze con la Lazio, 41 gettoni e un gol con il Benfica, 20 apparizioni con la seconda squadra lusitana, 39 incontri e 6 centri con il Marsiglia, 28 sfide e una rete con l'Arsenal e 12 match con il Nottingham Forest. Inoltre è sceso in campo 3 volte con il Portogallo.