Beukema: "Sogno di vincere uno scudetto col Napoli. Ronaldinho il mio idolo di sempre"

Il nuovo difensore del Napoli, Sam Beukema, ha incontrato i tifosi azzurri a Castel di Sangro insieme ai compagni di squadra Rrahmani, Marianucci e Lucca. Queste le sue parole dal palco riportate dal portale TuttoNapoli:

Sul suo primo stipendio: "Ci comprai un gioco per la Playstation! Adoro giocare alla play".

Sulle differenze col calcio olandese: "In Olanda giochiamo sempre con la palla, qui è un lavoro più fisico e tattico".

Sulle persone più importanti della sua vita: "Famiglia e compagni di squadra".

Sul miglior complimento ricevuto: "Qualche amico mi ha detto che anche se gioco al Napoli non sono cambiato come persona: io sono e resto Sam, non cambio".

Sul sogno da bambino: "Da bambino il sogno era arrivare alla nazionale olandese, vincere il Mondiale. Ma ora voglio vincere uno scudetto con il Napoli".

Sulla squadra a cui segnare il primo gol con il Napoli: "Decidete voi, basta che sia importante".

Su come l'ha convinto il Napoli: "Quando ero in vacanza a Ibiza ho parlato con mister Conte, quando il Napoli ti chiama senti subito una emozione dentro ed è bello giocare qui".

Sulla rosa del Napoli: "Giocare con così tanti giocatori forti e di così tanta qualità è bellissimo: sono contentissimo di essere qui".

Sul rapporto con i social network: "Li uso. Quando il Napoli mi ha annunciato ho ricevuto tanti bei messaggi dai tifosi, mi ha fatto piacere".

Su cosa lo rilassa dopo una partita: "Non è facile dormire subito, ma forse rivedo la partita per vedere cosa non è andato bene".

Sul momento più bello della carriera: "Vincere la Coppa Italia lo scorso anno con il Bologna".

Sul suo calciatore preferito di sempre: "Ronaldinho, era il mio idolo".

Sul suo rapporto con il fantacalcio: "Da quest'anno lo fanno anche in Olanda, mi piace il gioco ma non gioco".