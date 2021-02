Big a parametro 0 - Depay, addio al Lione scontato. Koeman lo aspetta, il Barça farà altrettanto?

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Ultimo giro per Memphis Depay al Lione. Il giocatore ha deciso da tempo, avrebbe fatto le valigie anche a settembre non fosse stato per il presidente, Jean-Michel Aulas, disposto anche a perderlo a giugno a parametro zero piuttosto che venderlo a una cifra inferiore al proprio valore. In una recente intervista ha dichiarato in merito al futuro suo e di Aouar, suo compagno di squadra: "Sappiamo di essere già in una grande società, ma vogliamo giocare in un club ancora più grande". In compenso l'olandese, che in Francia ha saputo rilanciarsi dopo il passo falso al Manchester United, sta disputando una grande stagione, per giunta da capitano: 11 reti in 22 partite. Un signor finalizzatore, e pensare che quando è arrivato a Lione era soprattutto un attaccante esterno. Proprio questa capacità a ricoprire più ruoli d'attacco lo rende appetibile.

Dove può andare. Il Barcellona è l'ipotesi più accreditata, con uno sponsor d'eccezione come Ronald Koeman. Molto, se non tutto, dipenderà dalla permanenza del tecnico olandese. Cosa non scontata considerando anche che a marzo vi sarà un nuovo presidente che potrebbe anche optare per un cambio in panchina. Sembrava fatto il suo trasferimento a settembre, ma i 30 milioni richiesti da Aulas e l'impossibilità di far cassa con le cessioni da parte dei catalani ha bloccato tutto. Ora lo scenario può cambiare e attenzione all'Italia: in passato Depay è stato cercato dal Milan e un giocatore di tale spessore a parametro zero e che a giugno avrà 27 anni farebbe gola a qualsiasi big.

Squadra attuale: da gennaio 2017 al Lione.

Età: 26 anni.

Ingaggio attuale: 4.2 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 45 milioni di euro.