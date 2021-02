Big a parametro 0 - Jerome Boateng, un addio al Bayern che non è più così certo

vedi letture

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Nel processo di rinnovamento del Bayern Monaco una bandiera sta per essere ammainata, ed è quella di Jerome Boateng. Mentre altri giocatori simbolo come Manuel Neuer e Thomas Muller hanno rinnovato già a cifre importanti e mentre David Alaba ha fatto sapere di andar via, le trattative per il rinnovo dell'ex Manchester City, in Baviera da ormai 10 anni, sono a un punto morto. A metà novembre l'addio sembrava inevitabile. Lo stesso giocatore ha dichiarato di non aver ricevuto alcun tipo di chiamata e che gli piacerebbe provare qualcosa di nuovo, in un altro Paese. Dall'altra parte la dirigenza bavarese ha dichiarato per voce del ds Hasan Salihamidzic che il rinnovo non è una priorità. Tutti segnali evidenti di una separazione, anche se l'addio di Alaba praticamente certo, probabilmente sostituito da Upamecano, potrebbe suggerire al club di trattenere ancora l'esperto centrale. Thomas Muller, uno che si fa ascoltare, ha espresso la volontà di una sua permanenza. Le prestazioni fornite sotto la guida di Hansi Flick parlano di un giocatore ancora affidabile e in grado nel caso di ricoprire può ruoli in difesa. Dalla Germania si parla di possibili trattative per il rinnovo a marzo.

Dove può andare. Non si è sbilanciato in merito Boateng quando in un'intervista ha parlato di come gli piacerebbe provare una nuova esperienza. Non è da escludere la MLS per il fascino che può esercitare un'avventura negli Stati Uniti, così come la Premier League, unico campionato in cui avrebbe la certezza di poter mantenere lo stesso ingaggio.

Squadra attuale: dal 2011 al Bayern.

Età: 32 anni.

Ingaggio attuale: 12 milioni di euro a stagione (lordi).

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 12 milioni di euro.