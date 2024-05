Ufficiale Dopo l'addio alla Salernitana, Boateng riparte dall'Austria: ha firmato con il LASK

Dopo l'ultima, deludente parentesi in Italia, alla Salernitana, c'è un altro Paese nel futuro di Jerome Boateng. In scadenza di contratto con i granata, il difensore tedesco è un nuovo calciatore del LASK Linz. L'ex Bayern Monaco vola in Austria e firma fino a giugno 2026. Ad annunciarlo è lo stesso club:

"Campione del mondo, due volte vincitore della Champions League, nove volte campione tedesco: con il suo curriculum di successo, Jerome Boateng è considerato un'eccezione assoluta nel calcio internazionale. Ora il LASK ha potuto portare il difensore ex Bayern Monaco in Austria. Il 35enne tedesco ha firmato un contratto biennale fino all'estate del 2026".