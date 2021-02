Big a parametro 0 - Thauvin pronto a lasciare definitivamente Marsiglia. Il Milan ci proverà

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

È uno dei talenti più puri espressi dal calcio francese negli ultimi anni, eppure non è ancora riuscito a diventare un punto fermo della Nazionale, né a spiccare il grande salto. Florian Thauvin sembra essersi arenato, a causa di infortuni e discontinuità. Il trequartista classe 1993, in estate, avrà probabilmente l'ultima grande occasione per cambiare aria e dimostrare di poter essere decisivo ad alti livelli. L'esperienza inglese non andò benissimo, il Marsiglia lo ha riaccolto a braccia aperte ma difficilmente riuscirà a trattenerlo.

I complimenti di Maldini - "È un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante e di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito". Parole e musica di Paolo Maldini, che a fine novembre fece un po' arrabbiare Villa-Boas. Thauvin non ha mai però manifestato (almeno per il momento) l'intenzione di rinnovare, quindi il suo è un profilo che attira molti club. E il Milan potrebbe fare sul serio, per avere un giocatore tecnico sulla corsia destra, con caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle di Castillejo e Saelemaekers. I rossoneri, però, non sono i soli: il giocatore piace anche alla Roma e a diverse società del Medio Oriente, pronte a ricoprirlo d'oro. Insomma, non sarà una trattativa semplice, anche perché si parte da una base già alta: il suo stipendio è di 4 milioni annui.

Squadra attuale: dal 2017 all'Olympique Marsiglia.

Età: 28 anni.

Ingaggio attuale: 4 milioni di euro

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 32 milioni di euro.