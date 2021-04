Bologna, Arnautovic in pole per l'attacco: ha già dato il suo ok e lascerà la Cina a zero

vedi letture

Marko Arnautovic è l'obiettivo numero uno per l'attacco del Bologna. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'idea del club sia quella di tenerlo per due anni e poi girarlo al Montreal Impact, club di proprietà di Joe Saputo che milita in MLS. L'ex Inter ha già fatto sapere che sarebbe felice di tornare in Italia.

I dettagli. Secondo lui, lo Shanghai Dongya lo lascerà libero a parametro zero al fine di risparmiare sull'ingaggio. Ai cinesi ha fatto sapere di voer andare via e l'unico pericolo per il Bologna sarebbe un'eventuale offerta proveniente dalla Premier League, campionato in cui il centravanti austriaco è fortemente stimato. Giovanni Simeone e Gianluca Scamacca restano le alternative.