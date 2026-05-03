Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali: Italiano stupisce con la punta, torna Bernardeschi
La domenica di Serie A si apre al Dall'Ata dove Bologna e Cagliari si affrontano nel lunch match della 34^ giornata. Padroni di casa che arrivano da due sconfitte consecutive e vanno a caccia di tre punti che li porterebbero a 4 punti dal settimo posto dell'Atalanta. Ospiti che invece sono reduci da due vittorie nelle ultime tre gare e che con un terzo successo metterebbero praticamente in cassaforte la salvezza. Queste le scelte di formazione:
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; De Silvestri, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez.
A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Heggem, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Ferguson, Pobega, Castro, Orsolini, Rowe.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Esposito, Folorunsho.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Rodriguez, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Mendy, Trepy.
Allenatore: Fabio Pisacane.