Bologna, Cambiaghi: "Giovedì una delle migliori partite giocate, ripartiamo così"

Prima del match tra Bologna e Lecce, Nicolò Cambiaghi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che abbiamo fatto una grande partita, forse una delle migliori di quest'anno. Siamo stati sfortunati nel risultato ma abbiamo fatto delle belle cose: dobbiamo ripartire dalle cose fatte bene giovedì, ci concentriamo per la sfida di oggi perché affrontiamo una squadra che deve salvarsi. Orsolini? Lui è un ragazzo sorridente, simpaticissimo ed è un leader: sono momenti che passiamo tutti, in una stagione e in una carriera, sono convinto si riscatterà".

Le formazioni ufficiali



Italiano sorprende tutti a partire dalla porta: gioca Pessina dal 1', mentre in difesa ci saranno Joao Mario, Casale, Lucumì e Miranda. Davanti al reparto difensivo, ecco Freuler e Moro con Sohm sulla linea della trequarti accanto a Orsolini e Cambiaghi. Si accomodano in panchina Bernardeschi e Odgaard, così come Rowe: sarà Castro il terminale offensivo.

Di Francesco risponde con il 4-3-3. Tra i pali Falcone, qualche sorpresa in difesa con Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba davanti all'estremo difensore. Non c'è Gandelman a centrocampo: spazio per Ngom assieme a Ramadani e Coulibaly. Davanti, scelto Stulic per completare il tridente con Banda e Pierotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.