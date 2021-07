Bologna, chieste informazioni al Parma per Sepe. È in uscita dai ducali

A pochi giorni dall'inizio del ritiro di Castelrotto, continua ad essere incerto il futuro di Luigi Sepe, portiere che sicuramente lascerà il Parma, a maggior ragione dopo il ritorno in Emilia di Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore il Bologna avrebbe chiesto informazioni alla società di Kyle Krause per l'estremo difensore ex Napoli.