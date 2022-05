Bologna, De Leo: "Partita tecnicamente seria ed importante, abbiamo fatto bene"

L'analisi di Emilio De Leo, vice di Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma. "Abbiamo fatto una partita tecnicamente seria ed importante. Sapevamo che la Roma vuole controllare il gioco, se riuscivamo con lucidità e con pazienza a trovare l'uomo libero potevamo metterli in difficoltà e lo abbiamo fatto bene".

E' mancato l'inserimento dei centrocampisti?

"Fanno un lavoro dispendioso e non è facile, fortunatamente abbiamo recuperato tutti i centrocampisti e spesso nel corso della gara riescono a garantirci certi movimenti. Considerando l'impegno e per quanto sono coinvolti a volte possiamo aspettarci la non grandissima lucidità a volte".

Come si fa a riempire il vuoto dell'assenza di Mihajlovic?

"Con un grande senso di responsabilità, questo gruppo si è assunto tanta responsabilità in questi anni. Quando entra in campo la squadra sa che il mister è accanto a loro, è chiaro che ognuno reagisce a modo proprio. I ragazzi credono nel lavoro che stiamo portando avanti".