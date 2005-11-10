Verso Bologna-Inter, Pagliuca: "Avrei preso El Dibu Martinez, con Palladino l'elmetto"

"Chivu sceglierà al meglio e fra l'altro lui mi piace per come gestisce tutto: non esonda mai, mantiene sempre la stessa faccia, non esagera nella vittoria e nei ko. Quanto al Bologna, beh, Skorupski resta un grande portiere ma si vede che non è ancora al meglio". Dubbi tra i pali sia in casa Inter che in casa Bologna, che si affronteranno oggi al Dall'Ara. Per parlare della questione non c'è persona migliore di Gianluca Pagliuca, doppio ex intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Chivu per il momento sta dando fiducia a Josep Martinez, con Ivan Provedel come valida alternativa. Pagliuca, però, ne avrebbe preso un'altro di Martinez per la porta nerazzurra ovvero El Dibu: "Sì, immediatamente. L'ho sempre apprezzato".

L'Inter ha preso una bella botta in Champions, la mancanza di Lautaro è pareggiata da quella di Orsolini ma vedo Cambiaghi in grande forma... Cosa mi convince di Palladino? Due gare, 4 punti: ha capito il momento e messo l'elmetto alla squadra, intanto. Da parte di alcuni vedo pessimismo a Bologna: Saputo va solo ringraziato... Come finirà? Vorrei che vincessero entrambe posso dirlo?".