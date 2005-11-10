Pagliuca: “Donnarumma a volte vuole strafare. Il migliore della Serie A? Mandas"

"All'inizio pensavo fosse il prosieguo di Italia-Francia, poi è iniziata la rimonta del Belgio”. Ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Gianluca Pagliuca parla del 4-1 rimediato ieri dagli azzurri a Bruxelles: “Anche nel secondo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Il Belgio ha meritato, al momento è più pronto di noi. Critiche alle scelte di formazione? In una Nazionale in via di rifacimento, credo sia normale che alcuni giocatori non siano all'altezza di chi ha giocato con la Francia".

Cosa non ha funzionato?

"Abbiamo sofferto gli attaccanti rapidi del Belgio. Calafiori e Bastoni, perfetti con la Francia, ieri hanno sofferto. Io comunque non vedo un grosso problema difensivo. Adesso il gioco è molto più veloce e proiettato all'attacco e inevitabilmente si soffre più in difesa, ma vale per tutti".

Restano i giovani lanciati da Mancini…

“Sono tanti ragazzi molto bravi, non c'è uno in particolare. La penso come il mister, che vuole puntare a Europei e Mondiali e quindi è necessario un periodo di apprendistato. Credo sia giusto convocare giocatori anche se non sono titolari nei club".

Pesa la mancanza di un blocco squadra, come nelle Nazionali del passato?

"Mancini sta facendo un po' di esperimenti. Quando ci saranno le partite di qualificazione, convocherà anche giocatori d'esperienza. Ora vuole provare giocatori giovani e deve vedere di che pasta sono fatti. La Nations League ha un valore relativo, l'importante è qualificarsi per Europei e Mondiali".

Un giudizio su Donnarumma?

"I portieri a volte vogliono esagerare. Gigio giovedì contro la Francia ha fatto un errore perché ha voluto strafare. Un portiere deve soprattutto fare le cose semplici. Poi si è rifatto facendo grandi parate, anche ieri".

Martinez è all'altezza dell'Inter?

"A me piace, è un buon portiere, a volte esagera con i piedi e rischia un po' troppo. Un errore di presunzione come quello a Madrid non se lo può permettere il numero 1 dell'Inter".

Palladino ha risollevato il “suo” Bologna.

"È l'allenatore giusto. Ha fatto bene a Firenze, poi a Bergamo e ora lo sta facendo a Bologna. Credo possa ambire al settimo-ottavo posto".

Pio Esposito, titolare in Nazionale, riserva all'Inter. Che significa?

"Però tante partite le ha giocate, migliora a ogni partita, è più freddo sotto porta. Sta facendo un campionato bellissimo. Tridente all'Inter con Lautaro e Thuram? Credo che Chivu rimarrà con i due attaccanti, magari le tre punte le potremo vedere qualche volta a partita in corso. Inter nettamente favorita per lo scudetto e credo vincerà il campionato".

Miglior portiere del campionato?

"Mandas della Lazio. Portiere non molto pubblicizzato, molto bravo, lo aveva già dimostrato in passato. Ha portato tanti punti alla Lazio. In questo avvio di campionato è quello che sta giocando meglio".