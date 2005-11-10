Pagliuca su Martinez: "Sbagliano tutti, ma 0 presunzione. Chivu farà come con Sommer"

"A Martinez direi che dissi a suo tempo qui, a Bologna, a Skorupski. Che sbagliano tutti, che anche un Neuer o un Courtois o un Gigio hanno dei momenti sbagliati". Parla da fratello maggiore Gianluca Pagliuca, intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Bologna e Inter. Il riferimento è al portiere nerazzurro, reduce da una serataccia in Champions e protagonista fin qui di un avvio di stagione con più ombre che luci.

Dopo la carota, il bastone: "C'è una cosa sola che non posso tollerare: la presunzione. Per esempio il colpo di tacco a Madrid, quello no, non lo devi fare. Ma nel resto, sbagliano tutti". Chivu ora è a un dilemma, ovvero confermarlo o puntare su Provedel: "Chivu lo apprezzo molto e saprà bene lui cosa fare. Vado solo indietro nel tempo: vi ricordate quando Sommer veniva criticato eppure lui ha tirato dritto mantenendo lo svizzero in porta? Ecco: ha avuto ragione. E penso che lo farà ancora. Ah, sia chiara una cosa: è vero che Martinez ha fatto lo sbaglio, ma non è che poi l'Inter nel secondo tempo abbia fatto granché... non va quindi ridotto tutto a Josep".

Chiusura su Provedel, che resta comunque qualcosa in più di un'alternativa valida per Martinez: "Avrà i suoi spazi, Chivu non lascia indietro nessuno perché sa di avere due portieri validi. Di solito, uno gioca da una parte e l'altro nella successiva competizione".