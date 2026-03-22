Bologna, Italiano: "È un peccato non aver dato continuità. Fiducia in Orsolini"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ai microfoni di Dazn ha analizzato così la sconfitta contro la Lazio: "Non siamo riusciti a dare continuità a quanto fatto nelle ultime due partite. Volevamo concludere con tre risultati importanti in una settimana, ma non ci siamo riusciti. Fino allo 0-1 abbiamo fatto un'ottima partita, colpendo l'incrocio e sbagliando un rigore. Bisogna restare in partita per novanta e passa minuti, ma al primo errore siamo andati sotto. Avrei voluto vedere continuità, anche se non è facile fare sempre risultato: ero convinto la vittoria con la Roma potesse darci uno slancio e invece perdiamo contro una squadra che ci ha creduto più di noi".

La partita di giovedì scorso ha tolto qualcosa alla fine in termini di atteggiamento e lucidità?

"Settanta minuti fatti bene, gli ultimi venti dovevamo rimanere dentro alla gara provando a non concedere nulla. Su un nostro possesso abbiamo perso l'occasione per ripartire, senza fermare il break della Lazio. In queste partite ravvicinate, quando la stanchezza mentale può venir fuori, ci può stare. Dispiace per il risultato e perché eravamo in un gran momento, volevamo passare la sosta serenamente e invece no: alla ripresa dobbiamo rimetterci sotto per recuperare i punti persi".

Il rigore avrebbe indirizzato diversamente la gara. Il momento di Orsolini?

"La squadra ha dimostrato a Orso la grande fiducia che ha in lui. Gli ultimi rigori li aveva calciati Bernardeschi, invece abbiamo ribadito a lui la voglia e il desiderio di rivederlo decisivo. Mi spiace per lui, anche perché stava facendo bene: poteva essere un'iniezione di fiducia. Noi, come il pubblico che lo ha applaudito, abbiamo grande fiducia in lui".

Le è piaciuto Bernardeschi tra le linee?

"Abbiamo cercato in questi tre giorni di essere un po' diversi rispetto alle altre partite in casa. Abbiamo provato a restare più bloccati con Sohm e Bernardeschi, che a volte faceva la mezzala. In questo momento è tornato a volare da esterno, ha dato disponibilità a ricoprire questo ruolo e non mi è dispiaciuto, ma tornerà a giocare nella sua mattonella".