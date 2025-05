Bologna-Juve, Marelli: "Freuler ha il diritto di proteggere il pallone, per me è rigore"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn, è tornato sul contatto in area bianconera tra Remo Freuler e Weston McKennie in Bologna-Juventus: “È un episodio su cui è legittimo avere opinioni differenti. L’arbitro Doveri, da buonissima posizione, decide di non fischiare e il VAR non intervenire perché ha dato credito al fatto che Freuler allarghi la gamba sinistra per farsi colpire.

È un’interpretazione probabilmente data in sala VAR, secondo la mia opinione questo è calcio di rigore. Freuler è in anticipo su McKennie e ha diritto di coprire il pallone. È vero che allarga la gamba, ma è davanti e non sono spalla a spalla: ha tutto il diritto di proteggere il pallone che sta scorrendo davanti a sé. È un episodio borderline, senza opinioni che possano essere definitive”.