Bologna-Lazio, "l'altro big-match": al "Dall'Ara" c'è il palio un posto in Champions League

Inutile girarci attorno. La giornata odierna è quella dedicata alla lotta scudetto con il Napoli impegnato fra poco sul campo del Venezia ma soprattutto questa sera con il big match fra Atalanta e Inter. E nella giornata dove le attenzioni sono giocoforza concentrate su quanto accadrà al Gewiss Stadium nella sfida fra Gasperini e Inzaghi, anche al "Dall'Ara" andrà in scena una partita molto interessante fra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Marco Baroni. In palio c'è un posto nella prossima Champions League, o meglio la possibilità di partire in una posizione di vantaggio nella volata.

La situazione

Al momento è la Juventus ad occupare la quarta piazza. I bianconeri di Thiago Motta, impegnati a Firenze contro i viola di Palladino, hanno 52 punti, uno in più dei biancocelesti di Marco Baroni e due in più dei rossoblù felsinei. L’opportunità per entrambe le contendenti in terra emiliana è quella di agganciare e scavalcare la Juve e attendere poi quando accade al Franchi.

Le parole di Italiano

"Avversario di grande livello - ha commentato alla vigilia Vincenzo Italiano - domani altra partita da affrontare con la massima qualità e attenzione, in casa ci esprimiamo bene. All'andata ci hanno messo in difficoltà, noi ci abbiamo messo del nostro. La Lazio era forte allora ed è forte adesso ma noi in casa sappiamo farci valere".