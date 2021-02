Bologna, Mihajlovic: "Il VAR non può arrivare dopo un quarto d'ora. Non era un fallo da rosso"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN parla dell'episodio dell'espulsione di Hickey che ha complicato la gara dei felsinei contro il Sassuolo: "Prevale la rabbia in questo momento perché finché siamo rimasti in undici non c'è stata partita. Poi dopo l'espulsione è cambiato tutto, ma abbiamo sofferto poco e tenuto bene in difesa. Non riesco a capire perché non fischia fallo e poi dopo un quarto d'ora espelle il giocatore. Noi contro l'Udinese abbiamo subito un fallo da Samir che era molto più netto di questo e non è stato espulso. Per me era da giallo e nessuno avrebbe detto nulla, ma non siamo fortunati con gli arbitri. Ha rovinato la partita".