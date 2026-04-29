TMW Bologna, niente riscatto per Sohm: il centrocampista tornerà alla Fiorentina dopo il prestito

Stagione difficile quella di Simon Sohm, che neanche al Bologna ha convinto ed è destinato a rientrare alla Fiorentina: il club non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto ai termini pattuiti, vale a dire 12 milioni circa. Al contrario, Giovanni Fabbian, è destinato a rimanere a Firenze a meno di sorprese: l'accordo era un riscatto automatico in caso di salvezza, che ormai non sembra essere in dubbio per i viola.

Sohm ha disputato 26 partite in Serie A con Fiorentina e Bologna, di cui 17 da titolare e 9 subentrando dalla panchina, per un totale di 1.376 minuti giocati. Dal punto di vista offensivo il suo contributo è stato molto scarso: non ha segnato gol e fornito solamente 1 assist in tutta la stagione. Ha tirato pochissimo, con soli 8 tiri totali.