Fiorentina, riscatti obbligatori di 2 giocatori in caso di salvezza. Rugani in bilico

Fabio Paratici alla Fiorentina non dovrà solo piazzare una sfilza di giocatori sul mercato. Il direttore sportivo della Viola infatti si occuperà anche dei giocatori da confermare dopo i prestiti all'ombra del Franchi, con due giocatori su tutti arriva a gennaio e che rimarranno dove sono in caso di salvezza. Si tratta di Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, per il trequartista proveniente dal Bologna il club gigliato dovrebbe riconoscere 15 milioni per acquisirne definitivamente il cartellino. Quanto invece al giocatore in prestito dall'Atalanta, servirebbero 10 milioni per un trasferimento a titolo definitivo a Firenze. Poi c'è il caso di Daniele Rugani, centrale di proprietà della Juventus: evitata la retrocessione e raggiunte le 5 presenze stagionali da almeno 45 minuti (ad oggi è a quota 2) rimarrebbe con la Viola al pagamento di 2 milioni ai bianconeri.

Ci sono anche Solomon e Harrison. Arrivati entrambi in prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina dovrebbe trattarli con Tottenham e Leeds: per il primo sono richiesti 10 milioni, il secondo invece costa 7 milioni. Ma stando a quanto affermato dal quotidiano romano, tutto dipenderebbe dalle riflessioni della dirigenza toscana. Sull'esterno d'attacco israeliano ci sono dei pensieri, il 29enne inglese sembra invece destinato a salutare.