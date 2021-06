Bologna, per l'attacco c'è il figlio d'arte Sydney van Hooijdonk: pronto un quadriennale

Colpo in attacco per il Bologna. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, il club felsineo sta chiudendo il trasferimento in rossoblù di Sydney van Hooijdonk attaccante svincolato dopo l'esperienza al Nac Breda. Figlio d'arte, nella passata stagione ha segnato 16 gol in 31 partite. Il Bologna ha superato la concorrenza dell’Udinese: pronto un quadriennale, nei prossimi giorni è attesa la firma.