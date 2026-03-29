Bologna, Raimondo e Corazza ottimi in Serie B: possibile conferma in prima squadra

Il Bologna con un occhio ai talenti che si mettono in mostra all'estero, ma a anche a quelli formati in casa. In Serie B, infatti, stanno ben figurando due prodotti del vivaio rossoblù che potrebbero in un futuro non così lontano fare al caso della prima squadra. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Antonio Raimondo e Tommaso Corazza, rispettivamente attaccante e terzino entrambi del 2004.

Raimondo, in prestito fino a fine giugno al Frosinone, ha raggiunto quota 9 reti nella scorsa giornata di campionato. In estate, appena sarà rientrato a Casteldebole, i dirigenti del club rossoblù dovranno decidere se tenerlo in rosa nella prossima stagione. In questi giorni ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per un problema muscolare, ma vuole continuare a stupire fino a fine anno per guadagnarsi la conferma al Bologna con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2029.

Discorso simile per quanto riguarda Corazza, in prestito prima al Pescara e poi da febbraio al Cesena. Anche l'esterno difensivo è seguito con interesse dagli osservatori felsinei: può quindi conquistarsi uno spazio in rosa nella prossima stagione, dopo essersi fatto le ossa nelle categorie inferiori.