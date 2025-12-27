Frosinone, Raimondo: "L'obiettivo è arrivare in doppia cifra a fine anno"

Ospite dei microfoni di RadioDay, Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’1-1 del ‘Castellani’ contro l’Empoli.

“Cerco sempre di dare il massimo sia in fase offensiva che difensiva - riporta AleFrosinone -. Il mister ci dice sempre che noi attaccanti siamo i primi difensori, dobbiamo dare sempre pressione forte. L’energia è merito del lavoro svolto in settimana perché spingiamo davvero forte. Sicuramente l’obiettivo è arrivare in doppia cifra, ma viene dopo l’obiettivo di squadra che è fare sempre meglio e continuare su questa squadra. Sognare penso sia il minimo.

Oggi forse meritavamo qualcosa in più ma Fulignati ha fatto una bella parata alla fine. Resta la grande prestazione che abbiamo fatto, il nostro obiettivo è fare sempre meglio e sognare non costa niente. Unione tra di noi, umiltà, fame. La nostra compattezza e la voglia di fare, credo queste siano le cose che ci contraddistinguono.”