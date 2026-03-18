Live TMW Bologna, Ravaglia: "Per me è un'occasione importante. I rigori? Li ho studiati"

Il Bologna si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, dopo l'1-1 della gara d'andata al Dall'Ara. Alle 19.00 odierne, Ravaglia presenterà il match al fianco di Vincenzo Italiano in conferenza stampa presso l'apposita sala dello Stadio Olimpico. Diretta testuale a cura di TMW.

18.40 - A breve la conferenza stampa di Ravaglia.

19.14 - Inizia la conferenza stampa.

Le tue emozioni?

"Emozione speciale. Sicuramente ci giochiamo tanto, sappiamo il valore della gara per noi. Quello che abbiamo fatto in Coppa Italia ci ha permesso di essere qui e ci giocheremo le nostre carte. Sono emozionato".

Per te è un momento spartiacque. Come te lo vivi?

"Sì, giocare a questi livelli comporta delle pressioni, ma siamo abituati. Mi dispiace per Lukasz. Sicuramente è un'opportunità: voglio giocarmela al meglio, a partire da domani sarà una gara importante per tutti noi. Sono sicuro che per come l'abbiamo preparata potremmo dire la nostra".

Quanto hai studiato i rigoristi della Roma?

"Abbiamo preparato la gara come al solito. Ho guardato la possibilità dei rigori".

19.31 - Termina la conferenza stampa.