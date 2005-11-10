Bologna, risentimento ai flessori della coscia destra: verrà valutato nei prossimi giorni

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Bologna, risentimento ai flessori della coscia destra: verrà valutato nei prossimi giorniTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 20:47Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
17.10.2026 20:47Serie A
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Roberto Piccoli, attaccante del Bologna, è stato sostituito nel corso del primo tempo della sfida contro l'Inter per un fastidio muscolare e le prime indiscrezioni, raccolte dalla redazione di TMW, parlando di un risentimento ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, quando verranno anche stabiliti eventuali tempi di recupero.
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