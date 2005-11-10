Bologna, Orsolini e Piccoli verso il recupero: le possibili date per il rientro in campo

Due recuperi da gestire senza correre rischi per il Bologna. A Casteldebole Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli continuano a lavorare individualmente per superare i rispettivi problemi muscolari, mentre Palladino attende indicazioni dalle prossime sedute. Entrambi hanno ricevuto inizialmente una prognosi di circa tre settimane, ma il club non ha intenzione di accelerare i tempi aumentando il rischio di ricadute. Per questo saranno gli allenamenti personalizzati dei prossimi giorni a stabilire quando potranno tornare a lavorare regolarmente con il resto del gruppo.

Orsolini salta il Milan e punta il Monza

Il recupero più vicino dovrebbe essere quello di Orsolini, fermatosi a Lecce per una lesione di primo grado al bicipite femorale. Dopo aver già saltato le partite contro Inter e Cagliari, il numero 7 non sarà disponibile neppure domani nel turno infrasettimanale contro il Milan. Nel mirino - si legge sul Corriere dello Sport - c'è invece la gara casalinga di sabato contro il Monza, che cade proprio a ridosso delle tre settimane inizialmente indicate per il recupero. Le prossime sedute chiariranno se esistono le condizioni per anticipare il rientro oppure se lo staff preferirà concedergli qualche giorno ulteriore.

Piccoli guarda al Parma: alternativa il rientro dopo la sosta

Servirà invece un po' più di tempo per Piccoli, che contro l'Inter ha accusato un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale e anche per l'attaccante la prognosi è stata fissata intorno alle tre settimane. Il primo possibile obiettivo è la trasferta contro il Parma del 7 novembre: il lavoro personalizzato permetterà di capire se Piccoli riuscirà a rientrare in gruppo abbastanza presto da essere convocato. In caso contrario, il Bologna non forzerà la mano e rinvierà il ritorno a dopo la sosta.