Questa settimana ci saranno diverse aste di riparazione al fantacalcio, prima della ripresa del campionato.

Cinque attaccanti da scambiare al fantacalcio:

COLOMBO: l'exploit di Osmajic e un inizio di stagione limitato dall'infortunio gli hanno fatto perdere la titolarità. Due assist in stagione ma una fantamedia di 5.72.

KEVIN CARLOS: inizio di stagione non facile anche per problemi privati. Cinque presenze con la maglia del Cagliari con cinque insufficienze e una fantamedia di 5.40. In attacco allo stato attuale è la quarta scelta dopo Mendy, Nzola e il giovane Sugamele.

GEUBBELS: a Lecce si aspettavano un altro impatto per l'attaccante francese. Sei gare al fantacalcio, quattro da titolare ma zero sufficienze. Fantamedia del 5.25 e titolarità non garantita.

PICCOLI: l'infortunio ha limitato il suo inizio di stagione ma Palladino sta utilizzando Odgaard come falso nueve con buoni risultati. Piccoli può migliorare il suo rendimento (un gol e fantamedia 6.19) ma l'ideale sarebbe scambiarlo per un profilo che possa garantire maggiore titolarità.

RASPADORI: nessun dubbio sul suo potenziale ma l'integrità fisica mina il suo rendimento. Profilo che può essee appetibile al fantacalcio per poterlo scambiare con un'attaccante che abbia magari meno appeal ma più continuità.