Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si salva Rowe

Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si salva RoweTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 20:00Serie A
Niccolò Righi

Le reti di Malen in avvio e di El Aynoui nel recupero di primo tempo bastano alla Roma per piegare il Bologna. Al Dall'Ara termina 0-2 in favore dei capitolini

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (A cura di Giuseppe Lenoci)

Ravaglia 6 - Non può nulla sui due gol nel primo tempo, anzi: evita guai ai suoi con uscite puntuali.

Heggem 5,5 - Sverniciato nei primi 45' da Pisilli, il difensore va in affanno in diverse occasioni e non regala una prestazione da ricordare.

Lucumì 5 - Perde il duello nella prima frazione con Malen in più di una occasione, favorendo la maggior parte delle azioni offensive giallorosse.

Helland 5,5 - Nel giorno del suo compleanno, non riesce a tenere alta la guardia della difesa. Esce per un problema fisico. Dal 77' Vitik 6 - Entra nel momento non particolarmente brillante degli avversari e corre pochi pericoli.

Joao Mario 4,5 - Primo tempo horror del difensore che sbaglia su entrambi i gol: tante distrazioni, poche giocate degne di nota. Chiude la sua gara anzitempo per un infortunio muscolare. Dal 66' De Silvestri 6 - Fa valere la sua esperienza e rischia di trovare il gol nel recupero.

Freuler 5,5 - Non riesce il lavoro del centrocampista nel filtro del centrocampo: El Aynaoui ha tanto spazio da sfruttare per offendere.

Ferguson 5 - Sembra un altro giocatore rispetto a quello ammirato nei primi anni in maglia Bologna. Fatica, sorprendentemente, anche nelle scelte all'apparenza semplici.

Miranda 5 - Difficile il primo tempo del terzino spagnolo, oggi schierato a tutta fascia ma con terreno di gioco regalato agli avversari. Esce nell'intervallo. Dal 46' Zortea 6 - Il suo ingresso crea sicuramente più pericoli.

Orsolini 5,5 - La traversa è l'unico lampo di una prestazione non particolarmente positiva dell'esterno, apparso un po' appannato rispetto alla gara contro il Lecce. Dal 77' Cambiaghi sv

Castro 5 - Si vede pochissimo l'attaccante, servito poco e male ma senza riuscire a dare il giusto apporto. La sua gara termina negli spogliatoi tra i due tempi. Dal 46' Odgaard 6 - Ravviva la manovra davanti per i suoi, senza trovare però lo spunto giusto per riaprirla.

Rowe 6 - Si accende a sprazzi e sembra parecchio isolato, soprattutto negli ultimi metri. Meglio nella ripresa, anche se non trova il supporto dei suoi compagni.

Vincenzo Italiano 5 - Sorprende con la difesa a tre ma le idee sono poche e confuse. Nella ripresa, cambiano gli interpreti ma non il modulo, con i reparti scollegati tra loro. Ci si chiede dove sia finita la formazione che solo tre mesi fa regalava spettacolo ovunque.

LE PAGELLE DELLA ROMA (A cura di Niccolò Righi)

Svilar 6,5 - L'unica volta che viene chiamato in casa risponde presente, riscattando qualche critica che recentemente gli era piovuta addosso.

Mancini 6,5 - Si scambia con il compagno Ndicka la marcatura di Rowe e Castro, vincendo il duello con qualsiasi attaccante gli si pari davanti.

Ndicka 6,5 - Morde le caviglie di Rowe in tutte le zone di campo, andando a marcarlo anche quando l'inglese scende sulla propria trequarti.

Hermoso 6 - Il meno in vista della difesa giallorossa, Ferguson lo costringe ad un giallo ad inizio ripresa dopo che nel primo tempo l'arbitro lo aveva già graziato.
Dal 61' Ghilardi 6,5 - La sua freschezza mette un freno ad Orsolini nel momento in cui il Bologna avrebbe potuto riaprire la partita.

Celik 6 - Si abbassa per mettere un tappo alle scorribande della catena di sinistra del Bologna. Soffre in qualche occasione Rowe ma è comunque autore di un primo tempo sufficiente.
Dal 45' Rensch 5,5 - Entra in campo e Zortea lo costringe subito al giallo, condizionandone il resto della gara dove lo si vede poco.

Pisilli 6,5 - Forse quello che più di tutti è stato revitalizzato dalla 'cura Gasp', che lo ha reso un perfetto box to box: corre a perdifiato e smista tantissimi palloni.
Dal 94' Ziolkowski sv

El Aynaoui 7,5 - Scaltro in avvio a raccogliere un pallone vagante e a mettere in porta Malen e sul finale di primo tempo a punire la dormita avversaria con il colpo di testa che chiude il match dopo 45'.

Wesley 7 - Appena rientrato, è subito decisivo leggendo con furbizia l'incertezza di Joao Mario e avviando l'azione del gol. Nel primo tempo è una furia sulla sinistra, cala leggermente nella ripresa.

Cristante 6,5 - Come al solito è l'uomo più in ombra della Roma ma quello che tiene in piedi il castello difensivo di Gasperini macinando chilometri su chilometri.

Soulé 5,5 - Forse l'unica nota stonata della serata giallorossa. Si accende troppo a intermittenza senza mai rendersi pericoloso.
Dal 61' Vaz 5,5 - Gasperini non sarà il suo più grande fan ma lui non fa neanche nulla per far cambiare idea al suo allenatore, rendendosi autore di un ingresso piuttosto impalpabile.

Malen 7,5 - Un'ira di Dio che si è abbattuta con prepotenza sulla Serie A e alla quale nessuno dei tre centrali del Bologna riesce a mettere un freno. Prima la sblocca con l'undicesimo centro in Serie A, poi rende il favore ad El Aynaoui con un assist al bacio.
Dal 77' Dybala sv

Gian Piero Gasperini 7 - Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi gli serviva una vittoria scaccia-crisi e alla sua squadra bastano 45 minuti fatti bene per piegare il Bologna e riaffacciarsi alla zona Champions in vista di Milan-Juventus.

Articoli correlati
Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini
Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul... Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
Altre notizie Serie A
Lecce, Di Francesco: "Stulic, Banda e Gandelman in campo dall'inizio? Li ho visto... Lecce, Di Francesco: "Stulic, Banda e Gandelman in campo dall'inizio? Li ho visto bene"
Gasperini: "Al centro della Roma società e tifosi, io ringrazio per la fiducia" Gasperini: "Al centro della Roma società e tifosi, io ringrazio per la fiducia"
Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Live TMWBologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini
Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano Live TMWBologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul... Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si... Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si salva Rowe
La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce... La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce 0-2 al Dall'Ara
Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: Suslov dietro a Bowie, Stulic preferito a... Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: Suslov dietro a Bowie, Stulic preferito a Cheddira
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, Palestra è la prima scelta per la fascia. A centrocampo idea Perrone. Su Frattesi ritorno di fiamma della Roma. Il Napoli su Joao Gomes e Rios. Vanoli-Grosso: presente e futuro per la panchina viola?
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
Immagine top news n.1 La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce 0-2 al Dall'Ara
Immagine top news n.2 Abodi sul caso Rocchi: "Grave che la denuncia sia stata gestita all'interno del sistema calcio"
Immagine top news n.3 Pm Milano: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter in alcune gare". Tre capi d'imputazione
Immagine top news n.4 Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva
Immagine top news n.5 Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."
Immagine top news n.6 Chiellini: "I progetti a lungo termine non esistono. Spalletti? Convinto possa essere la guida del futuro"
Immagine top news n.7 Hojlund, Napoli fino al 2030: il riscatto del cartellino potrebbe scattare già contro il Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.2 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.4 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini
Immagine news Serie A n.2 Bologna-Roma, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma accorcia sulla Juventus e allunga sul Como
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si salva Rowe
Immagine news Serie A n.5 La Roma scaccia le polemiche con due schiaffi ad un Bologna già in vacanza: finisce 0-2 al Dall'Ara
Immagine news Serie A n.6 Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: Suslov dietro a Bowie, Stulic preferito a Cheddira
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Angelini (vice Bisoli): "Con sei punti possiamo giocarci i playout"
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Chiappella: "Dobbiamo custodire tutti insieme questo grande sogno"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "Daremo sempre il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Venezia-Empoli 2-0, le pagelle: Adorante spietato, Doumbia dominante. Shpendi ci prova
Immagine news Serie B n.5 Risultati Serie B: il Venezia batte 2-0 l'Empoli e vede la Serie A. Toscani in zona playout
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Castori: “Mancano due partite e noi possiamo ancora salvarci”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, rabbia Stellone: "Incredibile giocare adesso alle 14.30 e a dicembre alle 21"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, De Giorgio: "Continuiamo a onorare questo campionato come stiamo facendo"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Bucchi: "Dobbiamo raccogliere domani quello che abbiamo coltivato da dieci mesi"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Gemello: "A Forlì non dobbiamo assolutamente giocare per il pareggio"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Domani per il Foggia è una partita da dentro o fuori, per noi no"
Immagine news Serie C n.6 Ds Trapani: "Chiediamo scusa alla città e all'intera tifoseria. Abbiamo commesso errori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?