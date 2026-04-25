Bologna-Roma, le pagelle: Malen-Wesley straripanti, El Aynoui mossa vincente. Si salva Rowe

Le reti di Malen in avvio e di El Aynoui nel recupero di primo tempo bastano alla Roma per piegare il Bologna. Al Dall'Ara termina 0-2 in favore dei capitolini

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (A cura di Giuseppe Lenoci)

Ravaglia 6 - Non può nulla sui due gol nel primo tempo, anzi: evita guai ai suoi con uscite puntuali.

Heggem 5,5 - Sverniciato nei primi 45' da Pisilli, il difensore va in affanno in diverse occasioni e non regala una prestazione da ricordare.

Lucumì 5 - Perde il duello nella prima frazione con Malen in più di una occasione, favorendo la maggior parte delle azioni offensive giallorosse.

Helland 5,5 - Nel giorno del suo compleanno, non riesce a tenere alta la guardia della difesa. Esce per un problema fisico. Dal 77' Vitik 6 - Entra nel momento non particolarmente brillante degli avversari e corre pochi pericoli.

Joao Mario 4,5 - Primo tempo horror del difensore che sbaglia su entrambi i gol: tante distrazioni, poche giocate degne di nota. Chiude la sua gara anzitempo per un infortunio muscolare. Dal 66' De Silvestri 6 - Fa valere la sua esperienza e rischia di trovare il gol nel recupero.

Freuler 5,5 - Non riesce il lavoro del centrocampista nel filtro del centrocampo: El Aynaoui ha tanto spazio da sfruttare per offendere.

Ferguson 5 - Sembra un altro giocatore rispetto a quello ammirato nei primi anni in maglia Bologna. Fatica, sorprendentemente, anche nelle scelte all'apparenza semplici.

Miranda 5 - Difficile il primo tempo del terzino spagnolo, oggi schierato a tutta fascia ma con terreno di gioco regalato agli avversari. Esce nell'intervallo. Dal 46' Zortea 6 - Il suo ingresso crea sicuramente più pericoli.

Orsolini 5,5 - La traversa è l'unico lampo di una prestazione non particolarmente positiva dell'esterno, apparso un po' appannato rispetto alla gara contro il Lecce. Dal 77' Cambiaghi sv

Castro 5 - Si vede pochissimo l'attaccante, servito poco e male ma senza riuscire a dare il giusto apporto. La sua gara termina negli spogliatoi tra i due tempi. Dal 46' Odgaard 6 - Ravviva la manovra davanti per i suoi, senza trovare però lo spunto giusto per riaprirla.

Rowe 6 - Si accende a sprazzi e sembra parecchio isolato, soprattutto negli ultimi metri. Meglio nella ripresa, anche se non trova il supporto dei suoi compagni.

Vincenzo Italiano 5 - Sorprende con la difesa a tre ma le idee sono poche e confuse. Nella ripresa, cambiano gli interpreti ma non il modulo, con i reparti scollegati tra loro. Ci si chiede dove sia finita la formazione che solo tre mesi fa regalava spettacolo ovunque.

LE PAGELLE DELLA ROMA (A cura di Niccolò Righi)

Svilar 6,5 - L'unica volta che viene chiamato in casa risponde presente, riscattando qualche critica che recentemente gli era piovuta addosso.

Mancini 6,5 - Si scambia con il compagno Ndicka la marcatura di Rowe e Castro, vincendo il duello con qualsiasi attaccante gli si pari davanti.

Ndicka 6,5 - Morde le caviglie di Rowe in tutte le zone di campo, andando a marcarlo anche quando l'inglese scende sulla propria trequarti.

Hermoso 6 - Il meno in vista della difesa giallorossa, Ferguson lo costringe ad un giallo ad inizio ripresa dopo che nel primo tempo l'arbitro lo aveva già graziato.

Dal 61' Ghilardi 6,5 - La sua freschezza mette un freno ad Orsolini nel momento in cui il Bologna avrebbe potuto riaprire la partita.

Celik 6 - Si abbassa per mettere un tappo alle scorribande della catena di sinistra del Bologna. Soffre in qualche occasione Rowe ma è comunque autore di un primo tempo sufficiente.

Dal 45' Rensch 5,5 - Entra in campo e Zortea lo costringe subito al giallo, condizionandone il resto della gara dove lo si vede poco.

Pisilli 6,5 - Forse quello che più di tutti è stato revitalizzato dalla 'cura Gasp', che lo ha reso un perfetto box to box: corre a perdifiato e smista tantissimi palloni.

Dal 94' Ziolkowski sv

El Aynaoui 7,5 - Scaltro in avvio a raccogliere un pallone vagante e a mettere in porta Malen e sul finale di primo tempo a punire la dormita avversaria con il colpo di testa che chiude il match dopo 45'.

Wesley 7 - Appena rientrato, è subito decisivo leggendo con furbizia l'incertezza di Joao Mario e avviando l'azione del gol. Nel primo tempo è una furia sulla sinistra, cala leggermente nella ripresa.

Cristante 6,5 - Come al solito è l'uomo più in ombra della Roma ma quello che tiene in piedi il castello difensivo di Gasperini macinando chilometri su chilometri.

Soulé 5,5 - Forse l'unica nota stonata della serata giallorossa. Si accende troppo a intermittenza senza mai rendersi pericoloso.

Dal 61' Vaz 5,5 - Gasperini non sarà il suo più grande fan ma lui non fa neanche nulla per far cambiare idea al suo allenatore, rendendosi autore di un ingresso piuttosto impalpabile.

Malen 7,5 - Un'ira di Dio che si è abbattuta con prepotenza sulla Serie A e alla quale nessuno dei tre centrali del Bologna riesce a mettere un freno. Prima la sblocca con l'undicesimo centro in Serie A, poi rende il favore ad El Aynaoui con un assist al bacio.

Dal 77' Dybala sv

Gian Piero Gasperini 7 - Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi gli serviva una vittoria scaccia-crisi e alla sua squadra bastano 45 minuti fatti bene per piegare il Bologna e riaffacciarsi alla zona Champions in vista di Milan-Juventus.