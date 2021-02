Bonucci, stavolta niente tribuna a Porto. Il difensore della Juve va in panchina al Dragao

Paulo Dybala seguirà dalla panchina la sfida tra Porto e Juventus, con lui ci sarà anche Leonardo Bonucci. Nientre tribuna questa volta per il difensore viterbese, inserito in distinta dai bianconeri nonostante, come annunciato da Pirlo, non possa scendere in campo per l'infortunio rimediato ieri mattina.