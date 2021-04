Boris Johnson decisivo per il flop Superlega. Ceferin: "Impressionato dalla sua efficacia"

Aleksander Ceferin, intervistato dal media sloveno 24ur, conferma il ruolo decisivo di Boris Johnson nel naufragio della Superlega: “È consapevole che i cittadini, anche delle classi economiche più basse, lavoro sodo e spendono i loro soldi per guardare le partite di calcio. È la loro passione, il relax, fa parte della cultura europea, fa parte della storia europea. E mi è sembrato che la sua reazione sia stata molto logica: a lui non importava cosa fosse successo al calcio, ma il fatto che avrebbe influenzato i cittadini. Siamo stati in contatto e oggi ho parlato anche con il suo gabinetto. Hanno risposto in modo eccellente; devo dire che sono rimasto impressionato dalla loro efficacia. Hanno subito detto che erano a nostra disposizione per qualsiasi cosa da rendere pubblica in modo molto forte E quella reazione da parte del governo britannico ha aiutato molto”.