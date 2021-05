Borja Mayoral, futuro alla Roma aspettando Mourinho. Le due opzioni a disposizione di Pinto

Borja MAyoral non segnava così tanto (15 gol complessivi) dall'annata 2015-16 quando si fece spazio nel Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Blancos che milita nella Serie B spagnola. Ma in questo caso le reti del classe '97 hanno un peso decisamente diverso: gli 8 centri in campionato hanno tenuto in zona Champions la Roma per gran parte del torneo, i 7 in Europa League hanno permesso ai giallorossi di mettere basi solide nella fase a gironi e nei primi turni a eliminazione diretta. Insomma - sottolinea il Corriere dello Sport - l'ex madridista è uno di quelli che meriterebbe la promozione avvicinandosi all'ennesimo "anno zero" della storia recente.

L'arrivo di Mourinho - Nelle strategie societarie Mayoral non è stato mai messo in discussione per il futuro, ma a giungo andrà fatta una prima scelta: riscattarlo subito dal Real per 15 milioni, oppure rinnovare il prestito oneroso per poi spenderne 20 al termine della stagione 2021-22. Tiago Pinto ci sta riflettendo e, in qualsiasi caso, lo confermerà. Anche perché il calciatore non ha mai manifestato dubbi circa la volontà di continuare l'avventura nella Capitale. Josè Mourinho - si legge - non vede l'ora di lavorarci per affinarne le qualità.

