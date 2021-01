Borja Mayoral sblocca la sfida dell'Olimpico: Roma avanti 1-0 contro lo Spezia

Poco più di un quarto d'ora e la Roma si porta in vantaggio contro lo Spezia. Lorenzo Pellegrini sfrutta un lancio dalle retrovie per scattare sulla fascia sinistra, entrare in area e servire Borja Mayoral con un passaggio a rimorchio. Per l'attaccante spagnolo è un gioco da ragazzi superare Provedel.

