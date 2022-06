Bozzo su De Ligt: "La Juve non può venderlo per meno di 100 milioni. Koulibaly ne vale 15"

Tuttosport ha effettuato un sondaggio tra diversi procuratori di primo piano a proposito della possibile cessione di De Ligt partendo dalla sua valutazione e da quella del suo possibile sostituto, ovvero Koulibaly del Napoli. L'avvocato Beppe Bozzo, in passato agente di Cassano che ora cura gli interessi tra gli altri anche di Quagliarella, ha risposto così: "La Juve nell'estate del 2019 lo ha pagato 75 milioni, considerando che in tre anni non si è deprezzato, non possono venderlo per meno di 100 milioni e preferibilmente senza l'inserimento di contropartite. Mentre Koulibaly lo valuto 15 milioni di euro".