Braccio di Gatti, l'Atalanta protesta. Marelli: "Controllo VAR rapido e corretto, non è rigore"

Proteste dell’Atalanta, nella gara persa con la Juventus, per un tocco di mani di Federico Gatti, in area bianconera, nel finale di gara. Nulla da segnalare, sia per l’arbitro di campo (Fabio Maresca), che per la sala VAR di Lissone.

È d’accordo con questa valutazione anche Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn: “L’Atalanta recrimina per un possibile rigore in suo favore. Gatti tocca la palla con il braccio destro, il check del VAR dura veramente molto poco: è difficile che Maresca abbia visto qualcosa, ma al Var inquadrano rapidamente l’episodio.

Il braccio rimane fermo e poi si ritrae verso il corpo, risultando aderente. Non c’è mai un movimento ad allargare, motivo per cui la valutazione è stata veloce e corretta”.