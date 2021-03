Brahim Diaz: "Io e Tonali ci siamo presi molto in giro su Spagna-Italia U21, ma lui non ci sarà"

vedi letture

Brahim Diaz, centrocampista di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Milan, è intervenuto ai canali ufficiali della RFEF per parlare della sfida tra la sua Spagna Under 21 e i pari categoria dell'Italia. Una partita in cui mancherà il suo compagno di squadra Sandro Tonali per squalifica: "Parliamo di questa partita da diverse settimane quando siamo con la squadra. Ci prendiamo un po' in giro, ma domani saremo avversari in campo, anche se Sandro non sarà in campo. E' un calciatore molto forte e non ci sarà. Noi pensiamo però solo a noi stessi e ai nostri calciatori".