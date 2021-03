Branchini: "I club devono imparare a spendere meglio o a rinunciare a qualcuno"

Giovanni Branchini, noto agente e intermediario internazionale, parla così dell'attuale situazione in seno ai club italiani nell'intervista rilasciata a Sky: "Mi auguro che i club spendano nella misura di quanto gli è possibile fare. La crescita delle entrate non potrà essere costante, servirà la consapevolezza di sapere quando è possibile spendere o rinunciare a qualche giocatore. Uno dei tanti motivi per cui molti giocatori sono in scadenza è che c'è un surplus di calciatori in rosa e le società devono risolvere questo problema. Anche andare a rinnovare alcuni calciatori quando la rosa ha 8-9 elementi in più diventa difficile".