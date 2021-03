Branchini: "Il Tigres in Messico vuole Douglas Costa. L'OL vorrebbe riscattare De Sciglio"

Giovanni Branchini ha parlato a Sky Sport di alcuni dei suoi assistiti. Tra questi Mattia De Sciglio, in prestito dalla Juventus al Lione. "Tecnicamente la scelta da parte dell'OL e di Rudi Garcia è di comprarlo. Però tecnicamente il board no ha ancora dato l'ok per l'acquisizione in questo momento difficile per tutti. Douglas Costa? C'è stata una chiamata da parte del Tigres in Messico, vediamo cosa succederà a fine stagione. Però ha uno stipendio importante".