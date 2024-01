Ufficiale Buchanan è la nuova freccia di Inzaghi: l'Inter annuncia l'arrivo del canadese

vedi letture

Anche l'Inter batte un colpo sul mercato ed ufficializza l'arrivo dal Club Brugge di Tajon Buchanan. L'esterno canadese, arrivato in Italia nella giornata di ieri all'aeroporto di Linate, ha sostenuto le visite mediche, ottenuto l'idoneità sportiva e firmato il suo nuoco contratto con i nerazzurri nelle scorse ore. Ora l'ufficialità del suo ingaggio, con Inzaghi che potrà così contare su una nuova freccia per la corsia destra orfana dell'infortunato Cuadrado.

I dettagli dell'operazione

Al Club Brugge, per chiudere l'operazione a titolo definitivo, andrà una cifra di circa 6 milioni di euro più bonus, che potranno far salire il totale a circa 8 milioni di euro. Il giocatore invece guadagnerà circa 1,5 milioni di euro compresi i bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Esordio rimandato col Monza

Inizialmente sembrava che il suo esordio, o quantomeno la prima convocazione da parte di mister Simone Inzaghi, potesse già andare in scena per la sfida di sabato contro il Verona. Buchanan invece dovrà tornare alcune ore in Belgio per sistemare questioni burocratiche e ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia. Poi rientrerà a Milano, si metterà a disposizione del tecnico nerazzurro e sarà regolarmente convocato per la gara contro il Monza di sabato 13 gennaio.