Buffon e il futuro: "Parma e Juventus le uniche squadre dove potrei giocare in Italia"

Nel corso dell'intervista a GQ Italia, Gianluigi Buffon ha parlato anche di un suo possibile approdo al Parma. "Non lo so perché del Parma non ho sentito nessuno. Prima di tutto devo vedere se continuerò a giocare, perché ho detto che mi sarei preso venti giorni, poi in piena serenità deciderò se continuare e dove, o se smettere, perché sono abbastanza appagato dalla mia carriera che non ho bisogno di fare qualcosa in più, a meno che non me lo senta dentro fortemente. Sicuramente Parma e Juve sono le uniche squadre in cui potrei giocare in Italia, però se voglio qualcosa che mi possa fare crescere come persona, questo qualcosa me lo può dare solo l'estero".