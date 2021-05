Buffon: "Pirlo alla Juve in un momento storico difficilissimo, nessuno avrebbe fatto meglio"

vedi letture

Emergono nuovi passaggi dell'intervista di Gianluigi Buffon a 'Bein Sport', quella nel corso della quale ha annunciato il suo addio alla Juventus.

Il portiere bianconero, domani titolare contro l'Atalanta per la finale di Coppa Italia, ha voluto difendere il lavoro di Andrea Pirlo: "E arrivato in un momento storico difficilissimo, dopo tanti anni arriva il momento del rinnovamento. Qualsiasi altro allenatore al posto di Andrea non avrebbe fatto meglio”, ha detto Buffon che prosegue. "Non stai 20 anni alla Juve senza capire e annusare le sensazioni che ci sono. Io dopo 20 anni di Juve avevo percepito che quest’anno sarebbe stata una situazione molto difficile perché nello sport è inevitabile che dopo tanti anni arrivi un momento di rinnovamento in cui devi pagare dazio".