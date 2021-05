Addio Juve. La spiegazione integrale di Buffon: "A settembre ho detto no a un top club"

Nuovi passaggi dell'intervista di Gianluigi Buffon ai microfoni di 'Bein Sport' nel corso della quale ha annunciato l'addio alla Juventus al termine della stagione: "Quest'anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Ad agosto ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l'avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l'impegno con loro e c'era anche l'avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono stato tutta la stagione qui, coi ragazzi, con Andrea e coi dirigenti pensando e sperando di fare il meglio possibile. Però dopo due anni così... un giocatore come me vive soprattutto di emozioni e stimoli e quindi dopo due anni così o smetto di giocare o se trovo un'offerta stimolante la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo".

Buffon ha poi spiegato nel dettaglio le sue idee sul suo futuro: "Io sono in una situazione nella quale sono serenissimo e felice. Ho fatto tutto quello che volevo fare, penso di averlo fatto molto bene e quindi a livello esistenziale sono soddisfatto e sereno. Fisicamente sto ancora molto bene e penso di dimostrarlo quando gioco e quindi ho detto: 'Mi prendo da qui ancora un mesetto di tempo'. Un po' di proposte le ho già ricevute e se penso che una proposta mi stimoli, mi entra dentro nel modo giusto, la prendo in considerazione e continuo a giocare un altro anno. Se penso che quella spinta manchi la smetto e inizio a preparare il futuro... Ma la cosa bella è che sono di una tranquillità olimpica. Se una squadra riesce a toccare le corde giuste... ho guadagnato talmente tanto che adesso le scelte giuste le faccio solo per motivazioni, ambizione e sogno. Se c'è qualcuno che ha un qualcosa che mi possa ispirare e trascinare nel suo sogno, magari lo seguo. Altrimenti smetto di giocare".