C'è pure l'Italia nella festa del PSG: Kean insacca di testa, 1-3 al Barcellona

Una buona notizia per Roberto Mancini. Nella serata di festa del Paris Saint Germain c'è spazio per Moise Kean: l'ex Juventus si inserisce dietro a Lenglet, disinteressatosi per via dell'inserimento di Marquinhos, e con un colpo di testa va a schiacciare da pochi passi. Nulla può Ter Stegen, è 1-3 Paris Saint Germain, il Barcellona sembra volatilizzato.