"C'è rammarico per i tanti regali al Bayern". Rivedi Inzaghi dopo il ko della Lazio in Champions

"Non abbiamo neanche approcciato male alla partita. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Ci siamo impauriti dopo il primo gol. C'era anche un rigore sullo 0-1 per noi. Avremmo voluto fare un'altra gara, ma questa sconfitta ci aiuterà a crescere. Era già un onore affrontare il Bayern per noi". Così ha parlato il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo il pesante ko in Champions League contro il Bayern Monaco. Rivedi il video con le sue parole!